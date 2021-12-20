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Один человек погиб и 14 пострадали в ДТП с автобусом под Мурманском

Авария произошла на дороге Мишуково – Снежногорск. Среди пострадавших двое детей.

20 декабря, 05:14

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Мурманской области вечером 19 декабря на трассе Мишуково – Снежногорск произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с автобусом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

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"19 декабря 2021 года в 20:18 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии по адресу а/д Мишуково – Снежногорск, 1-й километр. Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с автобусом", — сообщили в ведомстве.

По данным Лайфа, в результате аварии погиб один человек, он находился в легковушке "Субару". Кроме того, пострадало 14 человек — трое из "Субару", включая двоих детей, и 10 пассажиров, а также водитель автобуса ПАЗ.

Ранее четыре человека погибли в массовом ДТП с "газелью" под Ярославлем.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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