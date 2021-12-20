Один человек погиб и 14 пострадали в ДТП с автобусом под Мурманском
Авария произошла на дороге Мишуково – Снежногорск. Среди пострадавших двое детей.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В Мурманской области вечером 19 декабря на трассе Мишуково – Снежногорск произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с автобусом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
"19 декабря 2021 года в 20:18 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии по адресу а/д Мишуково – Снежногорск, 1-й километр. Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с автобусом", — сообщили в ведомстве.
По данным Лайфа, в результате аварии погиб один человек, он находился в легковушке "Субару". Кроме того, пострадало 14 человек — трое из "Субару", включая двоих детей, и 10 пассажиров, а также водитель автобуса ПАЗ.
Комментариев: 0