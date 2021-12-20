Один человек погиб и 14 пострадали в ДТП с автобусом под Мурманском

В Мурманской области вечером 19 декабря на трассе Мишуково – Снежногорск произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с автобусом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"19 декабря 2021 года в 20:18 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии по адресу а/д Мишуково – Снежногорск, 1-й километр. Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с автобусом", — сообщили в ведомстве.