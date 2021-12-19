Автобус с 40 пассажирами загорелся в Таганроге из-за упавшего дерева
ЧП произошло на пересечении улиц Дзержинского и Морозова. В результате пострадал один человек.
Фото © VK / Таганрогское ДПС / Анастасия Миленина
Люди выпрыгивают из горящего автобуса. Видео © VK / Таганрогское ДПС / Ирина Данцева
В Таганроге автобус с 40 пассажирами загорелся после падения дерева на контактную сеть. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
"В 14:26 на пересечении Дзержинского и Морозова дерево упало на контактную троллейбусную сеть. Из-за этого произошло замыкание на кузов проезжавшего автобуса № 31. Выгорело 15 кв. метров", — говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадала одна пассажирка, она была госпитализирована. Как уточняется, в тушении приняли участие восемь сотрудников МЧС, также были задействованы две единицы техники. В настоящее время пожар ликвидирован.
Ранее Лайф писал, что четыре человека погибли в массовом ДТП с "газелью" под Ярославлем. В результате аварии скончались 48-летний водитель Chevrolet, 18-летний водитель Mitsubishi и его пассажиры — 51-летние мужчина и женщина.
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