НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Автобус с 40 пассажирами загорелся в Таганроге из-за упавшего дерева

ЧП произошло на пересечении улиц Дзержинского и Морозова. В результате пострадал один человек.

19 декабря, 18:20

Фото © VK / Таганрогское ДПС / Анастасия Миленина

Люди выпрыгивают из горящего автобуса. Видео © VK / Таганрогское ДПС / Ирина Данцева

В Таганроге автобус с 40 пассажирами загорелся после падения дерева на контактную сеть. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

"В 14:26 на пересечении Дзержинского и Морозова дерево упало на контактную троллейбусную сеть. Из-за этого произошло замыкание на кузов проезжавшего автобуса № 31. Выгорело 15 кв. метров", — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадала одна пассажирка, она была госпитализирована. Как уточняется, в тушении приняли участие восемь сотрудников МЧС, также были задействованы две единицы техники. В настоящее время пожар ликвидирован.

  • Фото © VK / Таганрогское ДПС / Анастасия Миленина
    Фото © VK / Таганрогское ДПС / Анастасия Миленина
  • Фото © VK / Таганрогское ДПС / Анастасия Миленина
    Фото © VK / Таганрогское ДПС / Анастасия Миленина
  • Фото © VK / Таганрогское ДПС / Анастасия Миленина
    Фото © VK / Таганрогское ДПС / Анастасия Миленина

Фото © VK / Таганрогское ДПС / Анастасия Миленина

1 / 3

Ранее Лайф писал, что четыре человека погибли в массовом ДТП с "газелью" под Ярославлем. В результате аварии скончались 48-летний водитель Chevrolet, 18-летний водитель Mitsubishi и его пассажиры — 51-летние мужчина и женщина.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1