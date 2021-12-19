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Внутри буянил пьяный дебошир: В Петербурге полицейский автомобиль влетел в витрину магазина после ДТП

Авария произошла на перекрёстке Бармалеевой улицы и Большого проспекта. В результате пострадал сотрудник правоохранительных органов.

19 декабря, 17:51

Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

В Петроградском районе Петербурга полицейский автомобиль столкнулся с BMW, после чего врезался в витрину магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В Петербурге полицейский автомобиль влетел в витрину магазина © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Авария произошла на перекрёстке Бармалеевой улицы и Большого проспекта. Как уточняется, в результате ДТП травму получил сотрудник правоохранительных органов, после чего был доставлен в больницу. В автомобиле BMW никто не пострадал.

При этом, как отмечает ГУ МВД, автомобиль патрульно-постовой службы полиции Петроградского района двигался с включёнными спецсигналами, поскольку в нём находился нетрезвый дебошир. В управлении рассказали, что последний "стал вести себя неадекватно" в машине ППС, "создавая угрозу безопасности движения".

  • Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
  • Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
  • Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
  • Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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