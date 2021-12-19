Трамп назвал Си Цзиньпина "убийцей" и признался в симпатии к нему

Экс-президент США Дональд Трамп назвал убийцей китайского лидера Си Цзиньпиня, но уточнил, что отлично с ним ладил, пока не началась пандемия коронавируса.

"У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox.

Однако беседовавшая с Трампом журналистка Мария Бартиромо перебила политика выкриком "он убийца", на что экс-президент США ответил, что "он убийца, но у меня с ним были отличные отношения" до пандемии коронавируса, и добавил, что это уже "другая история".