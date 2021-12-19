НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трамп назвал Си Цзиньпина "убийцей" и признался в симпатии к нему

При этом экс-глава Белого дома считал, что тоже нравится бывшему коллеге.

19 декабря, 17:41
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10165662441080725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donald Trump</a></p>

Фото © Facebook / Donald Trump

Экс-президент США Дональд Трамп назвал убийцей китайского лидера Си Цзиньпиня, но уточнил, что отлично с ним ладил, пока не началась пандемия коронавируса.

"У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox.

"Самая смехотворная вещь": Трамп опроверг сообщения о том, что он планировал начать войну с Китаем

"Самая смехотворная вещь": Трамп опроверг сообщения о том, что он планировал начать войну с Китаем

Однако беседовавшая с Трампом журналистка Мария Бартиромо перебила политика выкриком "он убийца", на что экс-президент США ответил, что "он убийца, но у меня с ним были отличные отношения" до пандемии коронавируса, и добавил, что это уже "другая история".

Болтон: Трамп умолял Си Цзиньпина о помощи с переизбранием

Болтон: Трамп умолял Си Цзиньпина о помощи с переизбранием

Ранее Трамп назвал президента США Джо Байдена некомпетентным после онлайн-саммита с Путиным. Бывший хозяин Белого дома сказал, что был опечален, когда смотрел переговоры лидеров двух государств.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1