В Киеве прошёл митинг против Зеленского с раздачей конфет
Кстати, некоторые держали плакаты с именами погибших в Донбассе, умерших от коронавируса и правоохранителей, убитых на Майдане в 2013–2014 годах.
Владимир Зеленский © ТАСС/AP
В Киеве прошла акция протеста, где участники выступали с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, а параллельно раздавали детям конфеты ко Дню Святого Николая, сообщило издание "Вести" в своём Telegram.
Акция прошла на пешеходно-велосипедном стеклянном мосту. Протестующие обвинили Зеленского в том, что он на посту президента не выполняет свои обещания. Также они уличили в "предательстве всех, кто два с половиной года назад клялся превратить конец эпохи бедности в эпоху процветания, но вместо этого наживается на украинцах". Некоторые из участников акции держали в руках плакаты с именами погибших в Донбассе, умерших от ковида и убитых на Майдане в 2013–2014 годах правоохранителей. Организовал митинг "Институт единства и социальной справедливости".
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве на площади Независимости собрались митингующие, недовольные политикой украинских властей, в частности президента страны Владимира Зеленского. В демонстрации участвовала по меньшей мере тысяча человек.
Комментариев: 0