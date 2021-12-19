В Киеве прошёл митинг против Зеленского с раздачей конфет

Акция прошла на пешеходно-велосипедном стеклянном мосту. Протестующие обвинили Зеленского в том, что он на посту президента не выполняет свои обещания. Также они уличили в "предательстве всех, кто два с половиной года назад клялся превратить конец эпохи бедности в эпоху процветания, но вместо этого наживается на украинцах". Некоторые из участников акции держали в руках плакаты с именами погибших в Донбассе, умерших от ковида и убитых на Майдане в 2013–2014 годах правоохранителей. Организовал митинг "Институт единства и социальной справедливости".