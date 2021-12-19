Польский генерал потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата
Он добавил, что, несмотря на свой опыт, никогда не сталкивался с дезертирством и в данном случае десяти лет тюрьмы недостаточно.
Вальдемар Скшипчак. Фото © polityka.pl / Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta
Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что бежавший в Белоруссию солдат Эмиль Чечко достоин лишь смертного приговора. Об этом сообщает портал wPolityce.
По словам Скшипчака, он впервые в своей жизни сталкивается с таким вопросом, как дезертирство. Бывший генерал заявил, что Чечко в условиях войны перешёл на сторону условного врага и в связи с этим 10 лет тюрьмы, которые ему грозят согласно уголовному обвинению прокуратуры, нельзя считать достаточным наказанием.
"Солдат — дезертир, во время войны перешёл на сторону врага, поэтому ему грозил бы только один приговор — смертная казнь. И здесь не может быть даже обсуждения", — сказал генерал.
На предположения о том, что Чечко мог быть шпионом, генерал Скшипчак заявил, что это маловероятно. По его словам, солдат был в конфликте с законом и знал, что за это ему грозит наказание, никаким шпионом рядовой быть не может.
Ранее польские спецслужбы заподозрили сбежавшего в Белоруссию солдата в шпионаже. По их версии, Чечко мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом.
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