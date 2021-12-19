Швейцария отказалась раскрывать местонахождение экстрадированного в США Клюшина
Бизнесмена обвиняют в "инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов" при участии сообщников.
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Официальный представитель Федерального управления юстиции Швейцарии Ингрид Райзер заявила, что ведомство не раскрывает подробности о местонахождении в США экстрадированного россиянина Владислава Клюшина.
"В целях конфиденциальности подробности о местонахождении преследуемого лица не разглашаются", — сказала Райзер, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".
Напомним, Клюшина задержали в марте этого года в кантоне Вале в Швейцарии, а потом арестовали по запросу США. 18 декабря Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Его обвиняют в "инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов" при участии сообщников. В Посольстве РФ сочли экстрадицию бизнесмена в США частью "охоты" на россиян. В дипмиссии также выразили сожаление относительно поспешно принятого решения Швейцарии.
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