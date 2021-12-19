В Посольстве РФ сочли экстрадицию бизнесмена Клюшина в США частью "охоты" на россиян
В дипмиссии также выразили сожаление относительно поспешно принятого решения Швейцарии.
Фото © Facebook / Посольство России в Берне
Экстрадиция российского бизнесмена Владислава Клюшина в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан РФ в третьих странах. Об этом заявил пресс-секретарь Посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов.
"Глубоко разочарованы решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи гражданина России В.Д. Клюшина, находившегося под арестом с 21 марта с.г. по экстрадиционному запросу США, которая произошла 18 декабря", — сказал ТАСС пресс-секретарь.
Напомним, Клюшина задержали в марте этого года в кантоне Вале в Швейцарии. Позднее в российском посольстве подтвердили арест россиянина по запросу США. Американские власти планировали обвинить задержанного во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
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