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В Посольстве РФ сочли экстрадицию бизнесмена Клюшина в США частью "охоты" на россиян

В дипмиссии также выразили сожаление относительно поспешно принятого решения Швейцарии.

19 декабря, 10:04
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RusEmbSwiss/photos/a.1673165759362940/5025160367496779/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в Берне</a></p>

Фото © Facebook / Посольство России в Берне

Экстрадиция российского бизнесмена Владислава Клюшина в США является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан РФ в третьих странах. Об этом заявил пресс-секретарь Посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов.

"Глубоко разочарованы решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи гражданина России В.Д. Клюшина, находившегося под арестом с 21 марта с.г. по экстрадиционному запросу США, которая произошла 18 декабря",сказал ТАСС пресс-секретарь.

Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Напомним, Клюшина задержали в марте этого года в кантоне Вале в Швейцарии. Позднее в российском посольстве подтвердили арест россиянина по запросу США. Американские власти планировали обвинить задержанного во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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