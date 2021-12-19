Роман Абрамович купил самый дорогой бизнесджет в России

Предприниматель и владелец компании Millhouse Роман Абрамович приобрёл роскошный Boeing 787-8 Dreamliner, сообщает Forbes со ссылкой на источники на авиарынке. Вчера самолёт прилетел в Москву из Швейцарии, где проводилось его оснащение.

Новое приобретение миллиардера является самым дорогим на сегодняшний день российским частным джетом. По данным Forbes, у мировых авиакомпаний таких самолётов всего 250, а в России их нет совсем.

Dreamliner Абрамовича был построен в июне 2015 года для частного швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не был ему передан. В 2019 году началось оснащение бизнесджета в соответствии с запросами предпринимателя. Известно, что новое судно выглядит очень сдержанно.

"Это сейчас модно — помогает привлекать меньше внимания", — сообщил источник.