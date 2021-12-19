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Роман Абрамович купил самый дорогой бизнесджет в России

Новый бизнесджет Boeing 787-8 Dreamliner обошёлся миллиардеру примерно в $350 млн.

19 декабря, 16:36
<p>Фото © <a href="https://www.jetphotos.com/photo/10362758" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JetPhotos</a></p>

Фото © JetPhotos

Предприниматель и владелец компании Millhouse Роман Абрамович приобрёл роскошный Boeing 787-8 Dreamliner, сообщает Forbes со ссылкой на источники на авиарынке. Вчера самолёт прилетел в Москву из Швейцарии, где проводилось его оснащение.

Новое приобретение миллиардера является самым дорогим на сегодняшний день российским частным джетом. По данным Forbes, у мировых авиакомпаний таких самолётов всего 250, а в России их нет совсем.

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Dreamliner Абрамовича был построен в июне 2015 года для частного швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не был ему передан. В 2019 году началось оснащение бизнесджета в соответствии с запросами предпринимателя. Известно, что новое судно выглядит очень сдержанно.

"Это сейчас модно — помогает привлекать меньше внимания", — сообщил источник.

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Ранее Лайф сообщал, что Роман Абрамович получил гражданство Португалии. Миллиардер много лет изучал историю своей семьи и нашёл способ, как это сделать.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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