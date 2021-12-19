МВД устранило масштабный сбой в работе информационной системы ГИБДД

Сбой в работе информационных ресурсов МВД России устранён техническими специалистами ведомства. Неполадки в работе были связаны с потопом в серверных помещениях, говорится на сайте ведомства.

"В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлён в полном объёме", — сказано в сообщении.

Отмечается также, что завтрашний день, 20 декабря, будет рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, куда граждане смогут обратиться как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.