МВД устранило масштабный сбой в работе информационной системы ГИБДД
Специалисты трудились круглосуточно, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов.
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Сбой в работе информационных ресурсов МВД России устранён техническими специалистами ведомства. Неполадки в работе были связаны с потопом в серверных помещениях, говорится на сайте ведомства.
"В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлён в полном объёме", — сказано в сообщении.
Отмечается также, что завтрашний день, 20 декабря, будет рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, куда граждане смогут обратиться как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.
Как уже писал Лайф, сбой произошёл в работе информационной системы ГИБДД накануне. Проблема, в частности, затронула регистрационно-экзаменационные подразделения в разных регионах страны. Из-за неполадок было приостановлено оказание электронных услуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских прав, а также ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.
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