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Всех горняков вывели на поверхность из шахты имени Рубана в Кузбассе

Ранее там сработали датчики температуры и угарного газа из-за нагревания угольного пласта.

19 декабря, 17:21

Фото © Pixabay

Из шахты имени Рубана в Кемеровской области на поверхность вышли все 128 горняков, которые находились внутри во время аварийной ситуации. Об этом сообщили в МЧС России.

"Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет", уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура начала проверку из-за ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

Прокуратура начала проверку из-за ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

Ранее сообщалось, что на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе произошло возгорание. Как писал Лайф, оттуда на поверхность вывели 120 горняков. По предварительным данным, аварийная ситуация произошла из-за нагревания угольного пласта.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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