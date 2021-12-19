Всех горняков вывели на поверхность из шахты имени Рубана в Кузбассе
Ранее там сработали датчики температуры и угарного газа из-за нагревания угольного пласта.
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Из шахты имени Рубана в Кемеровской области на поверхность вышли все 128 горняков, которые находились внутри во время аварийной ситуации. Об этом сообщили в МЧС России.
"Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе произошло возгорание. Как писал Лайф, оттуда на поверхность вывели 120 горняков. По предварительным данным, аварийная ситуация произошла из-за нагревания угольного пласта.
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