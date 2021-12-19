Стало известно имя победительницы Детского Евровидения – 2021

Международный песенный конкурс Детское Евровидение – 2021, финал которого состоялся в Париже, выиграла представительница из Армении. 14-летняя Малена получила 224 балла за песню Qami, qami.

Второе место заняла участница от Польши Сара Джеймс с 218 баллами, на третьем — певец из Франции Enzo с 187 баллами. 12-летняя россиянка Таня Меженцева с песней Mon Ami заняла седьмое место. Она пела на русском, английском и французском языках. Девочка написала песню в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян.