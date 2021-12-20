Суд установил вину экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Комковой по делу "Зимней вишни"

Прокурор запросил для неё 21 год лишения свободы, а для других фигурантов — от 8 до 15 лет.

Центральный районный суд Кемерова установил виновность экс-главы региональной Инспекции госстройнадзора Танзили Комковой, проходящей по делу "Зимней вишни". Отмечается, что на этапе реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под торгово-развлекательный центр Комкова получила взятку от застройщика.

"Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки. <...> Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом", — цитирует выдержку из приговора ТАСС.

Также суд установил, что экс-глава Инспекции госстройнадзора Кузбасса совместно с другими фигурантами отмыла полученные деньги.

По версии обвинения, Танзиля Комкова при участии своего сына Эдуарда, а также Никиты Чередниченко, директора ООО "ИСК "Ресурс", которое занималось реконструкцией, получила от застройщика "Зимней вишни" семь миллионов рублей. Взамен она не стала привлекать к ответственности компанию, у которой не было разрешения на строительство и имелись нарушения требований проектной документации.