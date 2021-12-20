Суд установил вину экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Комковой по делу "Зимней вишни"
Прокурор запросил для неё 21 год лишения свободы, а для других фигурантов — от 8 до 15 лет.
Танзиля Комкова © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Центральный районный суд Кемерова установил виновность экс-главы региональной Инспекции госстройнадзора Танзили Комковой, проходящей по делу "Зимней вишни". Отмечается, что на этапе реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под торгово-развлекательный центр Комкова получила взятку от застройщика.
"Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки. <...> Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом", — цитирует выдержку из приговора ТАСС.
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Также суд установил, что экс-глава Инспекции госстройнадзора Кузбасса совместно с другими фигурантами отмыла полученные деньги.
По версии обвинения, Танзиля Комкова при участии своего сына Эдуарда, а также Никиты Чередниченко, директора ООО "ИСК "Ресурс", которое занималось реконструкцией, получила от застройщика "Зимней вишни" семь миллионов рублей. Взамен она не стала привлекать к ответственности компанию, у которой не было разрешения на строительство и имелись нарушения требований проектной документации.
Помимо этого следствие полагает, что Комкова и её бывшая подчинённая Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в марте 2014 года. Отмечается, что Шенгерей составила акт обследования с недостоверной информацией о якобы выполненных работах, а Комкова его утвердила. После здание было введено в эксплуатацию. Прокурор запросил для Комковой 21 год лишения свободы, для других фигурантов — от 8 до 15 лет.
Ранее участвовавших в тушении "Зимней вишни" пожарных приговорили к 5 и 6 годам колонии. Также суд вынес приговор сотрудникам и руководству ТРЦ. В частности, бывший гендиректор компании – собственника учреждения получила 14 лет колонии, а руководитель основного арендатора центра — 13,5 года.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился парк Ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.
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