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Психиатр Костюк: Противопоказаний к прививке от ковида при психических расстройствах нет

По словам специалиста, в ходе вакцинации пациентов психиатрических медучреждений не наблюдалось побочных эффектов, за исключением локальной болезненности в редких случаях.

20 декабря, 04:11
<p>Вакцинация от коронавируса © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Вакцинация от коронавируса © ТАСС / Сергей Фадеичев

Противопоказаний для вакцинации от ковида при психических расстройствах нет. Об этом заявил главный внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

"Конечно, нет никаких противопоказаний и быть не может. Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении. Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции", — ответил врач на вопрос РИА "Новости", можно ли вакцинировать людей с психическими расстройствами от коронавируса и есть ли противопоказания.

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Психиатр подчеркнул, что пациенты вакцинируются добровольно, а перед самой процедурой с ними проводится беседа.

"Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом", — пояснил Костюк.

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Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России пандемия коронавируса закончится тогда, когда у 70–75% населения будет иммунитет к инфекции. По словам академика, этого можно добиться, только если в течение шести месяцев все россияне пройдут курс вакцинации.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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