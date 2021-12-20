Психиатр Костюк: Противопоказаний к прививке от ковида при психических расстройствах нет
По словам специалиста, в ходе вакцинации пациентов психиатрических медучреждений не наблюдалось побочных эффектов, за исключением локальной болезненности в редких случаях.
Вакцинация от коронавируса © ТАСС / Сергей Фадеичев
Противопоказаний для вакцинации от ковида при психических расстройствах нет. Об этом заявил главный внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
"Конечно, нет никаких противопоказаний и быть не может. Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении. Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции", — ответил врач на вопрос РИА "Новости", можно ли вакцинировать людей с психическими расстройствами от коронавируса и есть ли противопоказания.
Психиатр подчеркнул, что пациенты вакцинируются добровольно, а перед самой процедурой с ними проводится беседа.
"Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом", — пояснил Костюк.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России пандемия коронавируса закончится тогда, когда у 70–75% населения будет иммунитет к инфекции. По словам академика, этого можно добиться, только если в течение шести месяцев все россияне пройдут курс вакцинации.
Коронавирус: Главное
Премьер Израиля Бенет сообщил о начале пятой волны коронавируса из-за "омикрона"
сегодня в 03:03
Вирусолог Альтштейн и иммунолог Крючков назвали средний срок наступления смерти при ковиде
сегодня в 01:48
В Москве сократили срок действия ПЦР-тестов и продлили QR-коды переболевших до 12 месяцев
вчера в 23:57
Комментариев: 0