Психиатр Костюк: Противопоказаний к прививке от ковида при психических расстройствах нет

Противопоказаний для вакцинации от ковида при психических расстройствах нет. Об этом заявил главный внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

"Конечно, нет никаких противопоказаний и быть не может. Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении. Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции", — ответил врач на вопрос РИА "Новости", можно ли вакцинировать людей с психическими расстройствами от коронавируса и есть ли противопоказания.

Психиатр подчеркнул, что пациенты вакцинируются добровольно, а перед самой процедурой с ними проводится беседа.

"Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом", — пояснил Костюк.