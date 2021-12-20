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Премьер Израиля Бенет сообщил о начале пятой волны коронавируса из-за "омикрона"

Он отметил, что пока число заражённых новым вариантом ковида невелико, но оно растёт с каждым днём.

20 декабря, 03:03
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

В Израиле из-за распространения штамма ковида "омикрон" началась пятая волна коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Нафтали Бенет.

"Омикрон" уже в стране, от Кнессета до детских садов, и быстро распространяется", — сказал глава правительства Израиля.

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Он отметил, что пока число заражённых омикрон-штаммом невелико, но оно растёт с каждым днём.

"Можно сказать, что пятая волна началась", — добавил Бенет.

При этом премьер напомнил, что Израиль стал первой страной, которая закрыла границы для иностранцев из-за омикрон-штамма. По его словам, это позволило выиграть время для борьбы с вирусом, но оно уже истекает.

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Бенет добавил, что в ближайшие дни правительство опубликует новые указания для населения. Власти Израиля ставят цель преодолеть очередную волну эпидемии при работающей экономике и без закрытия учебных заведений. Премьер-министр призвал граждан прививаться от коронавируса и вакцинировать своих детей. Также Бенет напомнил гражданам о важности ношения масок и соблюдения санитарной дистанции.

На 19 декабря в Израиле подтверждено 175 случаев заражения штаммом "омикрон".

Ранее Бенет привёл на вакцинацию от ковида своего девятилетнего сына.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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