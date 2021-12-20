Власти Забайкалья разрешили новогодние банкеты в кафе и ресторанах

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое разрешает местным кафе и ресторанам проводить банкеты и корпоративы с 22 декабря. Ранее это было запрещено в связи с пандемией ковида.

"Постановлением губернатора Забайкальского края от 19 декабря введены дополнительные требования и условия в отношении объектов торговли и общепита. С 22 декабря по 15 января время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общепита продлено до часу ночи в случае проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий", — говорится в сообщении краевого правительства.

По словам вице-премьера регионального кабмина Александра Бардалеева, заведения в Чите и Читинском районе должны будут уведомить о праздничных мероприятиях местное Управление Роспотребнадзора, администрацию или Минэкономразвития Забайкалья. Сделать это необходимо не позднее чем за два календарных дня до проведения банкета.

При этом у всех сотрудников должен быть сертификат, либо QR-код о вакцинации от ковида, либо справка медицинской организации. То же самое касается и предпринимателей, оказывающих культурно-развлекательные услуги в организациях общепита.

Посетители по-прежнему должны будут предъявлять QR-код о вакцинации, а столы в заведениях общепита следует размещать на расстоянии не менее полутора-двух метров друг от друга. Кроме того, кафе и рестораны будут обязаны предоставлять надзорным ведомствам доступ к записям камер видеонаблюдения, чтобы те могли проверить по ним соблюдение всех требований.