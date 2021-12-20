Новогодние "вакцинные туры": в какие страны россияне едут за прививкой и международным "зелёным паспортом" Многие туристы хотят получить именно международный сертификат вакцинации. С ним можно без особых проблем путешествовать по миру. Куда слетать, чтобы и отпраздновать, и получить "зелёный паспорт"? 19 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), нарушая все свои нормативы и подыгрывая зарубежным фармкомпаниям, уже второй год отказывается регистрировать российские вакцины, многие россияне вынуждены отправляться в туры, чтобы сделать укол за границей и получить иностранный "зелёный сертификат". А как пообещала вице-премьер Татьяна Голикова, в России QR-коды будут выдаваться не только вакцинированным российскими вакцинами, но и обладателям антител, в том числе полученных и после укола зарубежными препаратами.

— Россия ведёт себя гораздо более благородно, чем западные медицинские чиновники, — отмечает эксперт туристической компании "Круг друзей туристик" Наталья Богданович. — Вакцину "Спутник" уже приняли 70 стран с населением 4 млрд человек, её эффективность и безопасность уже многократно доказаны, однако ВОЗ, Европа и США продолжают дискриминировать российскую разработку, чтобы "свои" смогли заработать. Но так или иначе с Нового года (когда вступит в силу закон о QR-кодах) мы ожидаем большего количества желающих отправиться в Европу, чтобы сделать прививку. Это приведёт к удорожанию таких туров. Но зато под Новый год можно совместить — и праздник за рубежом отметить, и получить "зелёный паспорт" международного образца.

Какую зарубежную вакцину выбрать

Всего ВОЗ одобрено шесть иностранных вакцин, но американский Центр по контролю за заболеваниями и Европейское медицинское агентство признают три из них. Это "Пфайзер", "Модерна" и "Джонсон и Джонсон". Самая популярная для россиян — последняя. Дело в том, что она однокомпонентная и "зелёный паспорт" можно получить сразу же. Остальные — двухкомпонентные. То есть после первой прививки нужно делать вторую — и надо либо оставаться в этой же стране, либо приезжать ещё раз. И только тогда получить паспорт. Причём для каждой вакцины срок разный: для "Пфайзера" — три недели, для "Модерны" — от четырёх. В большинстве стран вакцинация бесплатна даже для иностранцев.

Сербия и Хорватия

Самые популярные страны для "вакцинных туров" — Сербия и Хорватия. В Сербии для россиян не нужна виза, для въезда достаточно предъявить свежий ПЦР-тест. А в Хорватии хоть и нужна виза, зато там признают вакцинацию "Спутником". С обеими странами есть постоянное авиасообщение, и проживание там сравнительно дёшево. Так что вполне можно и праздники отметить, и заодно вакцинироваться.

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Единственный минус — в Сербии из иностранных вакцин можно уколоться только "Пфайзером" и всего три дня в неделю (пятница, суббота и воскресенье) по записи, которую может организовать только отель или хостел, в едином центре вакцинации в Белграде (Булевар војводе Мишића, 14) с 8:00 до 15:30. Ещё плюс Сербии в том, что в гостиницах очень много русскоязычных, поэтому можно во всём разобраться без гида. К тому же бумагу о вакцинации выдают сразу, после первой дозы. А на вторую можно прийти уже без записи.

В Хорватии всё несколько сложнее. Хотя для того, чтобы сделать укол, можно просто прийти с паспортом в любой из пунктов вакцинации и выбрать одну из трёх иностранных вакцин, но "Джонсон" в наличии есть далеко не всегда. И, чтобы получить цифровой сертификат, нужно написать специальное письмо на электронную почту covidpotvrde@hzjz.hr через 22 дня после первого компонента. В письме нужно указать дату своего рождения, номер паспорта и приложить фото или скан свидетельства о вакцинации, а также написать, что вы хотите получить цифровой сертификат. Но после второй дозы цифровой сертификат можно получить сразу же.

Венгрия и Греция

Ещё две популярные страны для "вакцинных туров" — Венгрия и Греция. Греция одной из первых стран ЕС заявила, что россиянам всегда рада и для въезда достаточно ПЦР-теста. Сейчас получить визу в эту страну очень просто, есть регулярное авиасообщение, а сделать прививку можно в любом центре вакцинации. Для въезда нужен только свежий ПЦР-тест. Однако есть и ложка дёгтя — перед прививкой придётся подождать не менее десяти дней. Процесс следующий. После приезда придётся сходить в местный аналог российских МФЦ (там он называется КЕП) и получить так называемую амку (АМКА) — страховой номер. Он окажется в реестре не ранее чем через неделю (иногда больше, 10–14 дней), а без этого нельзя пройти вакцинацию. Узнать о том, что номер уже занесён в базу данных, можно в ближайшей аптеке и там же записаться к врачу.

Но зато, как правило, "Джонсон и Джонсон" в Греции всегда есть в наличии, поэтому достаточно одного укола (аптекари записывают в ближайший госпиталь, для надёжности надо сказать, что нужен именно "Джонсон"). Через два дня после укола необходимо снова зайти в КЕП, где распечатают европейский сертификат.

В Венгрии также признают российскую вакцину, для въезда достаточно визы и ПЦР-теста. Есть прямое авиасообщение, уколы можно сделать в любом из пунктов вакцинации. Как правило, всегда есть выбор из трёх вакцин. После укола нужно взять специальный бланк, подождать один-два дня (пока данные попадут в систему) и также сходить в местный аналог МФЦ — Kormányablak, где можно получить цифровой сертификат. Там почти все работники разговаривают на английском языке, есть электронная очередь, так что проблем не должно быть.

Германия и Австрия

Это довольно "сложные" для "вакцинного тура" страны, потому что по прибытии недостаточно "чистого" ПЦР-теста. Даже с "чистым" тестом без "зелёного паспорта" придётся отсидеть карантин. В Германии исключение составляют туристы, которые провели не менее десяти дней в "безопасных" странах (например, в Греции или Сербии).

— У некоторых наших туристов есть очень простой лайфхак — въезд в Австрию с транзитными целями, — говорит эксперт турагентства "Розовый носорог" Таисия Мамедова. — Они заранее покупают транзитный билет, например на поезд в Хорватию, и так проходят контроль. А после контроля вы уже свободны делать что хотите.

Фото © ТАСС / РА / Leon Neal

В Австрии, чтобы вакцинироваться, достаточно загранпаспорта, но нужна предварительная регистрация тут.

В Германии есть масса центров, где вакцинируют без записи (c понедельника по субботу с 10:00 до 17:00). Перед вакцинацией нужно купить жёлтый прививочный паспорт в любой аптеке (в него проставляют печати и даты) за 2,5 евро, далее в центре заполняете анкету, эти данные вносятся в базу. Но, к сожалению, в этих пунктах, как правило, вакцинируют только "Пфайзером" или "Модерной". Однокомпонентная вакцина "Джонсон и Джонсон" бывает в них крайне редко.

Авторы Александра Баязитова