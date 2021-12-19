Фармацевт Геррини предупредила о серьёзной опасности популярного лекарства

Кодеиносодержащие обезболивающие препараты могут быть опасны для здоровья человека при неосторожном употреблении. Об этом в комментарии британской газете Daily Express сообщила фармацевт Джулия Геррини. По её мнению, подобные лекарства не нужно принимать длительное время.

"Хотя лекарства на основе кодеина продаются без рецепта, препараты не следует принимать дольше трёх дней. Рекомендую использовать только в случае крайней необходимости", — отметила специалист.

Кроме того, Геррини заметила, что частое применение кодеина может привести к повреждению печени, почек или вызвать острый панкреатит. Также превышение нормы лекарств на основе кодеина грозит зависимостью. Как уточняется, пристрастие к препарату может вызвать долгосрочные психические проблемы.

"Некоторые участки мозга могут быть повреждены, что приводит к повышенному риску развития хронической депрессии и тревожности", — подчеркнула фармацевт.