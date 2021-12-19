В Казахстане детсадовцы сыграли сцену расстрела студента советскими солдатами. Видео © Телеканал "360"

В Казахстане воспитанники одного из детских садов представили сцену расстрела митингующего студента солдатами Советской армии. Играющим роли детям на вид около четырёх-пяти лет, при этом присутствует воспитатель. Видео распространилось по соцсетям республики, его опубликовал телеканал "360".

На кадрах малыши толкают "раненого студента" игрушечными автоматами, приводят его к начальнику и ставят на колени. Маленький исполнитель роли главного военного кричит и бьёт кулаком по столу, после чего приговорённый произносит речь и его "расстреливают".

Предположительно, речь в "сценке" идёт о последствиях выступлений молодёжи против назначения первым секретарём ЦК Компартии Казахстана Геннадия Колбина. Два человека после подавленных митингов были приговорены к смертной казни.