НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Казахстане детсадовцы сыграли сцену расстрела студента советскими солдатами

На кадрах малыши толкают "раненого" игрушечными автоматами, приводят его к начальнику и ставят на колени.

19 декабря, 18:29

В Казахстане детсадовцы сыграли сцену расстрела студента советскими солдатами. Кадр из видео © Телеканал "360"

В Казахстане детсадовцы сыграли сцену расстрела студента советскими солдатами. Видео © Телеканал "360"

В Казахстане воспитанники одного из детских садов представили сцену расстрела митингующего студента солдатами Советской армии. Играющим роли детям на вид около четырёх-пяти лет, при этом присутствует воспитатель. Видео распространилось по соцсетям республики, его опубликовал телеканал "360".

На кадрах малыши толкают "раненого студента" игрушечными автоматами, приводят его к начальнику и ставят на колени. Маленький исполнитель роли главного военного кричит и бьёт кулаком по столу, после чего приговорённый произносит речь и его "расстреливают".

В Петербурге семимесячного малыша госпитализировали с ожогами и истощением

В Петербурге семимесячного малыша госпитализировали с ожогами и истощением

Предположительно, речь в "сценке" идёт о последствиях выступлений молодёжи против назначения первым секретарём ЦК Компартии Казахстана Геннадия Колбина. Два человека после подавленных митингов были приговорены к смертной казни.

Ранее Лайф писал, что учительница уральской школы дала пощёчину ученику и порвала его тетрадь. В администрации учебного заведения сообщили, что в курсе ситуации и уже разбираются в её причинах.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1