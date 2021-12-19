В Казахстане детсадовцы сыграли сцену расстрела студента советскими солдатами
На кадрах малыши толкают "раненого" игрушечными автоматами, приводят его к начальнику и ставят на колени.
В Казахстане детсадовцы сыграли сцену расстрела студента советскими солдатами. Кадр из видео © Телеканал "360"
В Казахстане детсадовцы сыграли сцену расстрела студента советскими солдатами. Видео © Телеканал "360"
В Казахстане воспитанники одного из детских садов представили сцену расстрела митингующего студента солдатами Советской армии. Играющим роли детям на вид около четырёх-пяти лет, при этом присутствует воспитатель. Видео распространилось по соцсетям республики, его опубликовал телеканал "360".
На кадрах малыши толкают "раненого студента" игрушечными автоматами, приводят его к начальнику и ставят на колени. Маленький исполнитель роли главного военного кричит и бьёт кулаком по столу, после чего приговорённый произносит речь и его "расстреливают".
Предположительно, речь в "сценке" идёт о последствиях выступлений молодёжи против назначения первым секретарём ЦК Компартии Казахстана Геннадия Колбина. Два человека после подавленных митингов были приговорены к смертной казни.
Ранее Лайф писал, что учительница уральской школы дала пощёчину ученику и порвала его тетрадь. В администрации учебного заведения сообщили, что в курсе ситуации и уже разбираются в её причинах.
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