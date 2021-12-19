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В Волгограде третий день ищут бесследно пропавшую 26-летнюю девушку

В день исчезновения девушка была одета в серую длинную куртку, красное платье в белый горох и чёрные замшевые сапоги.

19 декабря, 18:27
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/la_volgograd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Лиза алерт Волгоград"</a></p>

Фото © VK / "Лиза алерт Волгоград"

В Волгограде пропала 26-летняя девушка, её поиски продолжаются уже третий день. Хава Магомадова перестала выходить на связь в пятницу, сегодня к поискам волгоградки подключились волонтёры.

Сообщается, что девушка ушла из дома 17 декабря и на связь с родственниками больше не выходила. Информация об этом появилась в официальной группе волгоградского поискового отряда "Лиза алерт".

Рост пропавшей составляет 170 см, у неё худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. В день исчезновения девушка была одета в серую длинную куртку, красное платье в белый горох и чёрные замшевые сапоги.

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Ранее Лайф сообщал, что в Камбодже нашли россиянку, которая исчезла после свидания с иностранцем. Подробности произошедшего не уточняются, при каких обстоятельствах её обнаружили, также пока не известно.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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