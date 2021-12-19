В Волгограде третий день ищут бесследно пропавшую 26-летнюю девушку
В день исчезновения девушка была одета в серую длинную куртку, красное платье в белый горох и чёрные замшевые сапоги.
Фото © VK / "Лиза алерт Волгоград"
В Волгограде пропала 26-летняя девушка, её поиски продолжаются уже третий день. Хава Магомадова перестала выходить на связь в пятницу, сегодня к поискам волгоградки подключились волонтёры.
Сообщается, что девушка ушла из дома 17 декабря и на связь с родственниками больше не выходила. Информация об этом появилась в официальной группе волгоградского поискового отряда "Лиза алерт".
Рост пропавшей составляет 170 см, у неё худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. В день исчезновения девушка была одета в серую длинную куртку, красное платье в белый горох и чёрные замшевые сапоги.
Ранее Лайф сообщал, что в Камбодже нашли россиянку, которая исчезла после свидания с иностранцем. Подробности произошедшего не уточняются, при каких обстоятельствах её обнаружили, также пока не известно.
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