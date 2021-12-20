В Москве сократили срок действия ПЦР-тестов и продлили QR-коды переболевших до 12 месяцев

В Москве с 20 декабря срок действия QR-кодов для переболевших ковидом продлевается до 12 месяцев, а срок действия кода после ПЦР-теста, наоборот, сокращается до 48 часов. Изменения в соответствующий указ мэр столицы Сергей Собянин внёс 14 декабря.

Как ранее отметил градоначальник, ситуация с коронавирусом в Москве остаётся стабильной, полностью выполнено постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей. По словам Собянина, так как ранее на федеральном уровне было принято решение об изменении срока действия цифровых электронных сертификатов, то с 20 декабря в столице срок действия кодов, выдаваемых переболевшим коронавирусом, продлевается с 6 до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на год.

В последний день срока действия шестимесячных кодов гражданам будут автоматически оформлены новые на следующие шесть месяцев. Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истёк, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам автоматически оформят новые, которые будут действовать год со дня выздоровления.

Кроме того, из-за нового штамма ковида "омикрон" срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трёх до двух календарных дней. При этом коды, выдаваемые после вакцинации, как и раньше, будут действительны в течение одного года.