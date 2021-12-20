Вирусолог Альтштейн и иммунолог Крючков назвали средний срок наступления смерти при ковиде

В среднем смерть при ковиде наступает через три недели после заражения. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

"Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм "омикрон", — значит, нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит. Я думаю, ничего страшного с ними не будет", — отметил специалист в беседе с Ura.ru.

По его словам, имеющиеся данные говорят о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжёлого течения болезни при штамме ковида "омикрон". Как минимум к Новому году появятся какие-то данные, считает вирусолог. Альтштейн добавил, что у "омикрона" нет чётких отличительных черт, заболевание протекает как простуда.

"Пока из того, что описывалось, заболевания нетяжёлые, но речь идёт в основном о молодых людях из Южной Африки", — заключил профессор.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков объяснил, что может влиять на рост смертности. По его словам, от начала клинических проявлений до летального исхода проходит где-то две-две с половиной недели.

"Это не значит, что не бывает меньше или больше. Популяционно видно, если статистика адекватная, что через этот период идёт точно такая же волна по смертям. Естественно, если будут перегрузки в здравоохранении, то смерти сначала чуть-чуть отстают, а потом начинают обгонять заболеваемость. Или, например, если пожилые неожиданно охватываются, тогда тоже возможны колебания, что смерть может расти чуть выше", — рассказал врач, уточнив, что в статистику не попадают люди, которые умерли на фоне хронических заболеваний после того, как побороли коронавирус.