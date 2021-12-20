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Иммунолог Мальцева рассказала о росте числа случаев холодовой аллергии в мире

Специалист отметила, что ею с учётом своих демографических особенностей болеют даже в Африке.

20 декабря, 01:29

Фото © ТАСС / Вадим Скрябин

В мире увеличивается количество людей с повышенной чувствительностью к холоду. Об этом рассказала специалист Московского городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Наталья Мальцева.

"Рост заболеваемости [аллергией] зафиксирован, причём во всём мире, не только в нашей северной стране. Люди в Африке тоже болеют холодовой крапивницей — с учётом своих демографических особенностей", — рассказала Мальцева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Врач Логина рассказала о неожиданных опасностях аллергии на холод

Врач Логина рассказала о неожиданных опасностях аллергии на холод

Холодовая аллергия, также известная как холодовая крапивница, — это аллергическая реакция на холод. Она проявляется в виде высыпаний и красных пятен на теле, которые сопровождаются зудом и припухлостями конечностей.

Ранее иммунолог Надежда Логина объяснила опасность аллергии на живую ель. Специалист предупредила, что при бронхиальной астме существует риск возникновения приступа.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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