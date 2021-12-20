Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции

Роспотребнадзор с 17 ноября приостановил ввоз в Россию перца и гранатов из Турции, а с 10 декабря — ввоз турецкого винограда. Также ограничения введены в отношении продукции из Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, в период с 27 октября по 7 декабря было выявлено шесть видов пищевой сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, содержащих остаточное количество 12 пестицидов, десять из которых не разрешены для применения на территории РФ.

"Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской Республики Иран на территорию РФ небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 — ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 — ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 — ввоз винограда турецкого происхождения", — указано в сообщении ведомства.

Также к ввозу в Россию не допущено порядка 60 тысяч тонн турецкого винограда и более 10 тысяч тонн гранатов.