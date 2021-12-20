Солист квартета Il Divo Карлос Марин умер в возрасте 53 лет

Солист известного музыкального квартета Il Divo Карлос Марин умер в воскресенье, 19 декабря, в возрасте 53 лет. Сообщение об этом появилось на официальной странице коллектива в "Твиттере".

"С тяжёлым сердцем сообщаем, что наш друг и партнёр Карлос Марин ушёл из жизни. Его будет не хватать друзьям, семье и поклонникам. Никогда не будет другого такого голоса или духа, как у Карлоса", — отмечается в сообщении.

По данным газеты El País, 7 декабря Марин, находившийся на гастролях в Великобритании, почувствовал недомогание, его доставили в одну из больниц Манчестера. По некоторым сведениям, артист заразился ковидом. 8 декабря Марина перевели в отделение реанимации и ввели в состояние искусственной комы.

До основания популярного квартета Карлос Марин пел в таких мюзиклах, как "Отверженные", "Красавица и чудовище", "Человек из Ла-Манчи". Также он исполнял партии в операх "Травиата", "Мадам Баттерфляй" и "Севильский цирюльник".

Квартет Il Divo основал британский продюсер Саймон Коуэлл. В состав группы вошли швейцарец Урс Бюлер, американец Дэвид Миллер, француз Себастьен Изамбар и испанец Карлос Марин. Коллектив попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый коммерчески успешный международный поп-проект. Группа записала 10 пластинок и продала порядка 30 миллионов копий альбомов.