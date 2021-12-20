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"Союз МС-20" с японскими туристами Маэдзавой и Хирано успешно отстыковался от МКС

Приземление ожидается в 06:13 мск в 148 километрах к юго-востоку от казахстанского Жезказгана.

20 декабря, 00:30
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1472716217555341320" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roscosmos</a></p>

Фото © Twitter / roscosmos

Космический корабль "Союз МС-20" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Пилотируемый корабль "Союз МС-20" штатно отстыковался от Международной космической станции и ушёл в автономный полёт. Посадка спускаемого аппарата запланирована в 06:13 мск", — говорится в сообщении госкорпорации в "Твиттере".

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На борту корабля находятся космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Примерно в 05:18 мск корабль "Союз" включит двигательную установку на торможение и начнёт сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки и войдёт в плотные слои атмосферы, после чего над спускаемым аппаратом раскроется основной парашют.

Приземление ожидается в 06:13 мск в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.

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Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с Маэдзавой и Хирано стартовала к МКС 8 декабря. Японцы стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на МКС на "Союзе".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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