"Союз МС-20" с японскими туристами Маэдзавой и Хирано успешно отстыковался от МКС

Космический корабль "Союз МС-20" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Пилотируемый корабль "Союз МС-20" штатно отстыковался от Международной космической станции и ушёл в автономный полёт. Посадка спускаемого аппарата запланирована в 06:13 мск", — говорится в сообщении госкорпорации в "Твиттере".

На борту корабля находятся космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Примерно в 05:18 мск корабль "Союз" включит двигательную установку на торможение и начнёт сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки и войдёт в плотные слои атмосферы, после чего над спускаемым аппаратом раскроется основной парашют.

Приземление ожидается в 06:13 мск в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.