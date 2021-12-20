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Глава дипломатии ЕС Боррель пожаловался на "давление" России из-за "Северного потока – 2"

По его словам, Москва пытается ускорить сертификацию газопровода, "воздерживаясь от увеличения объёмов поставок газа в Европу".

19 декабря, 23:44

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия, "воздерживаясь от увеличения объёмов поставок газа в Европу", хочет оказать на ЕС давление с целью сертификации "Северного потока – 2".

"Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что её отказ увеличить объёмы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища — это средство для оказания давления на ЕС", — написал Боррель в своём блоге, также обвинив РФ в "политическом давлении" на Молдавию через поставки газа.

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Глава европейской дипломатии добавил, что кризисы вокруг Украины и Белоруссии разворачиваются на фоне роста стоимости голубого топлива в ЕС. По словам Борреля, "любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение".

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Ранее британская газета The Guardian упрекнула "Газпром" в желании получать прибыль с газа. В её статье утверждается, что российская компания решила продавать максимально возможное количество топлива, чтобы не повышать объёмы на рынке до той точки, с которой начнётся снижение стоимости.

Рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Россия неоднократно подчёркивала, что выполняет свои обязательства по поставкам газа и непричастна к росту его стоимости. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ, который происходит помимо воли Москвы.

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. По данным СМИ, решение по газопроводу не будет принято в первой половине 2022 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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