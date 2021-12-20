Глава дипломатии ЕС Боррель пожаловался на "давление" России из-за "Северного потока – 2"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия, "воздерживаясь от увеличения объёмов поставок газа в Европу", хочет оказать на ЕС давление с целью сертификации "Северного потока – 2".

"Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что её отказ увеличить объёмы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища — это средство для оказания давления на ЕС", — написал Боррель в своём блоге, также обвинив РФ в "политическом давлении" на Молдавию через поставки газа.

Глава европейской дипломатии добавил, что кризисы вокруг Украины и Белоруссии разворачиваются на фоне роста стоимости голубого топлива в ЕС. По словам Борреля, "любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение".