Прокуратура показала видео из квартиры в Москве, где мужчина жестоко убил жену и тёщу. Видео © t.me / moscowproc

Прокуратура Москвы показала видео из квартиры на Каширском шоссе, где мужчина жестоко расправился с женой и тёщей. Кадры обнародованы в телеграм-канале надзорного ведомства.

На записи видны сотрудники правоохранительных органов, а также комнаты, где проживали жертвы.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина жестоко расправился с супругой и тёщей. Он до смерти забил женщин, после чего скрылся. Причиной преступления мог стать семейный конфликт. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).