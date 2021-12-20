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Прокуратура показала видео из квартиры в Москве, где мужчина жестоко убил жену и тёщу

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Подробности случившегося устанавливаются.

19 декабря, 23:04

Кадр из видео © t.me / moscowproc

Прокуратура показала видео из квартиры в Москве, где мужчина жестоко убил жену и тёщу. Видео © t.me / moscowproc

Прокуратура Москвы показала видео из квартиры на Каширском шоссе, где мужчина жестоко расправился с женой и тёщей. Кадры обнародованы в телеграм-канале надзорного ведомства.

На записи видны сотрудники правоохранительных органов, а также комнаты, где проживали жертвы.

В Москве задержали мужчину, жестоко убившего жену и тёщу

В Москве задержали мужчину, жестоко убившего жену и тёщу

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина жестоко расправился с супругой и тёщей. Он до смерти забил женщин, после чего скрылся. Причиной преступления мог стать семейный конфликт. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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