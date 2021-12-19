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В Москве мужчина жестоко убил жену и тёщу

После этого он скрылся. Ведётся розыск, возбуждено уголовное дело.

19 декабря, 19:12

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Москве мужчина до смерти забил жену и тёщу. Убийство произошло на Каширском шоссе.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной преступления мог стать семейный конфликт. Подозреваемый скрылся, ведётся его розыск. Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты СУ СКР по столице, сообщается на сайте ведомства. Там добавили, что убитые — женщины 1936 и 1972 года рождения.

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Ранее Лайф рассказывал, что поджёгшего сожительницу тюменца отправили в колонию на пять лет. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Суд обязал мужчину выплатить полмиллиона рублей дочери погибшей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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