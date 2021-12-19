В Москве мужчина жестоко убил жену и тёщу
После этого он скрылся. Ведётся розыск, возбуждено уголовное дело.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В Москве мужчина до смерти забил жену и тёщу. Убийство произошло на Каширском шоссе.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной преступления мог стать семейный конфликт. Подозреваемый скрылся, ведётся его розыск. Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты СУ СКР по столице, сообщается на сайте ведомства. Там добавили, что убитые — женщины 1936 и 1972 года рождения.
Ранее Лайф рассказывал, что поджёгшего сожительницу тюменца отправили в колонию на пять лет. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Суд обязал мужчину выплатить полмиллиона рублей дочери погибшей.
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