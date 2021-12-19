В Москве мужчина жестоко убил жену и тёщу

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной преступления мог стать семейный конфликт. Подозреваемый скрылся, ведётся его розыск. Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты СУ СКР по столице, сообщается на сайте ведомства. Там добавили, что убитые — женщины 1936 и 1972 года рождения.