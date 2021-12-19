В Германии задержали экс-главу Генштаба Грузии Георгия Каландадзе

Бывший глава Генштаба Вооружённых сил Грузии Георгий Каландадзе задержан в Берлине по запросу грузинских властей. Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на родных и близких экс-генерала.

По данным телеканала, Каландадзе задержали в рамках уголовного дела о пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Эльберда Коберидзе в 2012 году. Власти страны официального заявления пока не распространяли.