В Германии задержали экс-главу Генштаба Грузии Георгия Каландадзе
Уголовное дело в отношении генерала было возбуждено по статье о пытках и незаконном лишении свободы гражданина страны Эльберда Коберидзе.
Георгий Каландадзе. Фото © youtube.com/IDEALIST.media
Бывший глава Генштаба Вооружённых сил Грузии Георгий Каландадзе задержан в Берлине по запросу грузинских властей. Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на родных и близких экс-генерала.
По данным телеканала, Каландадзе задержали в рамках уголовного дела о пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Эльберда Коберидзе в 2012 году. Власти страны официального заявления пока не распространяли.
Георгий Каландадзе возглавлял Генштаб Грузии с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. В 2014 году после смены власти в стране Каландадзе отправился на Украину.
Напомним, что сам Саакашвили сейчас под арестом в Грузии. Ранее его перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. Политик, голодавший в тюрьме в течение 50 дней, испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии.
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