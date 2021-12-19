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В Германии задержали экс-главу Генштаба Грузии Георгия Каландадзе

Уголовное дело в отношении генерала было возбуждено по статье о пытках и незаконном лишении свободы гражданина страны Эльберда Коберидзе.

19 декабря, 18:43
<p><em style="font-style: italic;">Георгий Каландадзе.</em> Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4m5qOc0PV7M&ab_channel=IDEALIST.media" target="_blank" rel="noopener noreferrer">youtube.com/IDEALIST.media</a></p>

Георгий Каландадзе. Фото © youtube.com/IDEALIST.media

Бывший глава Генштаба Вооружённых сил Грузии Георгий Каландадзе задержан в Берлине по запросу грузинских властей. Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на родных и близких экс-генерала.

По данным телеканала, Каландадзе задержали в рамках уголовного дела о пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Эльберда Коберидзе в 2012 году. Власти страны официального заявления пока не распространяли.

Георгий Каландадзе возглавлял Генштаб Грузии с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. В 2014 году после смены власти в стране Каландадзе отправился на Украину.

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Напомним, что сам Саакашвили сейчас под арестом в Грузии. Ранее его перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. Политик, голодавший в тюрьме в течение 50 дней, испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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