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Девушка Саакашвили рассказала о его проблемах с памятью

По её словам, политик получил посттравматический синдром из-за насилия и пыток, которые он перенёс в Глданской тюрьме.

19 декабря, 13:27
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/photos/373440747860246" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лиза Ясько </a></p>

Фото © Facebook / Лиза Ясько

Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что у политика начались проблемы с памятью и развиваются заболевания, которые могут привести к инвалидности.

"Есть ряд болезней, которые связаны с неврологическими заболеваниями. Сюда входят и проблемы, которые влияют на работу головного мозга. Это очень сильно отражается на его координации движений, на том, как он может двигаться и ходить, на памяти… К сожалению, у него очень сильно развиваются очень серьёзные симптомные заболевания, которые могут привести к инвалидности", — заявила Ясько в своём эфире в Facebook.

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Ясько добавила, что "процесс реабилитации должен происходить на свободе", а посттравматический синдром Саакашвили получил из-за насилия и пыток, которые перенёс в Глданской тюрьме. По словам депутата, пока непонятно, будет ли экс-президент присутствовать на судебном заседании 22 декабря.

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Ранее консилиум врачей диагностировал у Саакашвили ПТСР и выступил против его перевода в тюрьму. По словам невролога Цуладзе, лечение расстройства должно происходить в среде, которая не напоминает человеку о тех обстоятельствах, в которых он получил стресс.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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