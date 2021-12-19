Девушка Саакашвили рассказала о его проблемах с памятью

Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что у политика начались проблемы с памятью и развиваются заболевания, которые могут привести к инвалидности.

"Есть ряд болезней, которые связаны с неврологическими заболеваниями. Сюда входят и проблемы, которые влияют на работу головного мозга. Это очень сильно отражается на его координации движений, на том, как он может двигаться и ходить, на памяти… К сожалению, у него очень сильно развиваются очень серьёзные симптомные заболевания, которые могут привести к инвалидности", — заявила Ясько в своём эфире в Facebook.

Ясько добавила, что "процесс реабилитации должен происходить на свободе", а посттравматический синдром Саакашвили получил из-за насилия и пыток, которые перенёс в Глданской тюрьме. По словам депутата, пока непонятно, будет ли экс-президент присутствовать на судебном заседании 22 декабря.