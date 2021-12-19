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Дания выделила 257 тысяч евро на борьбу с коррупцией на Украине

Копенгаген ищет людей, которые смогут усовершенствовать хранилище данных для Национального антикоррупционного бюро Незалежной.

19 декабря, 13:20
<p>© Pexels</p>

© Pexels

МИД Дании опубликовал тендер на услуги специалистов в сфере информационных технологий, которые смогут оказать помощь в реализации проекта по борьбе с коррупцией на Украине. Об этом пишет RT.

"Поддержка усилий по препятствованию коррупции на Украине является одной из первоочередных задач для ЕС и Дании, способствуя укреплению демократии, а также будущему экономическому росту и торговле", — говорится в описании тендера.

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Отмечается, что подрядчики должны будут усовершенствовать хранилище данных для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Там ожидают, что новая система автоматизирует процесс получения, хранения и анализа данных, которые приходят из различных государственных структур страны. В описании тендера также говорится, что на эти цели будет выделено около 1,9 млн датских крон (примерно 257 тысяч евро, или 21,5 миллиона рублей).

Ранее Лайф писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал олигархов и коррупцию внутренней угрозой для Украины.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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