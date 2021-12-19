Дания выделила 257 тысяч евро на борьбу с коррупцией на Украине

МИД Дании опубликовал тендер на услуги специалистов в сфере информационных технологий, которые смогут оказать помощь в реализации проекта по борьбе с коррупцией на Украине. Об этом пишет RT.

"Поддержка усилий по препятствованию коррупции на Украине является одной из первоочередных задач для ЕС и Дании, способствуя укреплению демократии, а также будущему экономическому росту и торговле", — говорится в описании тендера.

Отмечается, что подрядчики должны будут усовершенствовать хранилище данных для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Там ожидают, что новая система автоматизирует процесс получения, хранения и анализа данных, которые приходят из различных государственных структур страны. В описании тендера также говорится, что на эти цели будет выделено около 1,9 млн датских крон (примерно 257 тысяч евро, или 21,5 миллиона рублей).