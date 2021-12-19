НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пять звёздных пар, которые разошлись в 2021 году

На голубых экранах жизнь звёздных пар кажется идеальной, но проходит время — и мишура спадает, а под ней ничего... 2021 год стал фатальным для отношений многих селебрити.

19 декабря, 13:10

Фото © Instagram / efremovefremov, gvleps

Юлия Пересильд и Алексей Учитель

Фото © Twitter / batya_batyanya

Фото © Twitter / batya_batyanya

Пересильд, как первая актриса, побывавшая в космосе, была в центре внимания весь год, но мало кто знает, что ещё до полёта у девушки произошёл разлад в семье. Юлия разошлась с Алексеем Учителем, хотя женаты официально они не были. У творческой пары родились две дочери — Анна и Мария. Учитель продолжает заботиться о девочках, но с первой женой Кирой Саксаганской он так и не развёлся.

Эдгард Запашный и Ярославна Демешко

Фото © Instagram / yaroslavna_viktorovna

Фото © Instagram / yaroslavna_viktorovna

За восемь лет отношений паре удалось родить сына Даниэля, но даже ребёнок не стал достойной причиной для того, чтобы сохранить отношения. О расставании Эдгард заявил в своём блоге, но отметил, что распространяться о причинах и ходить по бесконечным ток-шоу он не планирует.

Клава Кока и Дима Гордей

Фото © Instagram / dimagordey

Фото © Instagram / dimagordey

Одно из самых странных расставаний в этом списке. Фанаты узнали о том, что ребята встречаются, только после того, как они объявили о том, что расстаются. Конечно, у фолловеров были подозрения, но, когда они узнали, что автоблогеру и певице удавалось держать всё в секрете целых два года, они были, мягко говоря, в шоке.

Никита Ефремов и Мария Ивакова

Фото © Instagram / efremovefremov

Фото © Instagram / efremovefremov

Актёр и телеведущая начали отношения в 2019 году, и с того времени старший сын Михаила Ефремова не раз говорил, что жениться не собирается, ведь сильно обжёгся, когда развёлся с Яной Гладких всего через два года после свадьбы. Ивакову же всё это время изводили вопросами, не планируют ли они свадьбу. В 2021-м стало понятно: нет. Известно, что ребята регулярно ходили к психологу и работали над отношениями, но, видимо, разный подход к жизни не исправить никакими средствами.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Фото © Instagram / gvleps, anna.leps

Фото © Instagram / gvleps, anna.leps

Пожалуй, главный разрыв этого года. Отношения певца и балерины начались в конце девяностых. За больше чем два десятилетия у супругов родилось три ребёнка: Ева, Николь и Вано. Информация о разрыве появилась в СМИ 10 декабря, и спустя несколько дней фанаты могут только гадать, что же стало причиной. После этого Лепс дважды попадал в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Mash.

Жена Григория Лепса подала на развод, но вскоре заявление исчезло

Жена Григория Лепса подала на развод, но вскоре заявление исчезло

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1