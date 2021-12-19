Пять звёздных пар, которые разошлись в 2021 году

Юлия Пересильд и Алексей Учитель

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Пересильд, как первая актриса, побывавшая в космосе, была в центре внимания весь год, но мало кто знает, что ещё до полёта у девушки произошёл разлад в семье. Юлия разошлась с Алексеем Учителем, хотя женаты официально они не были. У творческой пары родились две дочери — Анна и Мария. Учитель продолжает заботиться о девочках, но с первой женой Кирой Саксаганской он так и не развёлся.

Эдгард Запашный и Ярославна Демешко

Фото © Instagram / yaroslavna_viktorovna

За восемь лет отношений паре удалось родить сына Даниэля, но даже ребёнок не стал достойной причиной для того, чтобы сохранить отношения. О расставании Эдгард заявил в своём блоге, но отметил, что распространяться о причинах и ходить по бесконечным ток-шоу он не планирует.

Клава Кока и Дима Гордей

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Одно из самых странных расставаний в этом списке. Фанаты узнали о том, что ребята встречаются, только после того, как они объявили о том, что расстаются. Конечно, у фолловеров были подозрения, но, когда они узнали, что автоблогеру и певице удавалось держать всё в секрете целых два года, они были, мягко говоря, в шоке.

Никита Ефремов и Мария Ивакова

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Актёр и телеведущая начали отношения в 2019 году, и с того времени старший сын Михаила Ефремова не раз говорил, что жениться не собирается, ведь сильно обжёгся, когда развёлся с Яной Гладких всего через два года после свадьбы. Ивакову же всё это время изводили вопросами, не планируют ли они свадьбу. В 2021-м стало понятно: нет. Известно, что ребята регулярно ходили к психологу и работали над отношениями, но, видимо, разный подход к жизни не исправить никакими средствами.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Фото © Instagram / gvleps, anna.leps