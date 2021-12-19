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США обвинили в развязывании третьей мировой войны

Американские лидеры ведут себя высокомерно, агрессивно и безответственно, полагает учёный.

19 декабря, 13:16

Фото © Pixabay

Мир в одном шаге от начала третьей мировой войны, к этому его активно подталкивают США своей необдуманной внешней политикой. Такие тезисы приводит в своей статье для газеты La Jornada профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес.

"Американские политические лидеры не только ведут себя высокомерно и очень рискованно пренебрегают чувством такта в многополярном мире, но ещё и отвергают Вестфальскую систему, действующую в ООН", — пишет эксперт.

Он убеждён, что американская внешняя политика строится очень безответственно и в расчёт не берутся риски возможного развязывания мировой войны. Кроме того, профессор из Мексики упрекнул США в бездействии в вопросах экологии, в частности в откладывании решений по контролю за выбросом парниковых газов.

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Ранее Лайф писал о возможном усилении военного присутствия НАТО в Европе. Так, по данным Der Spiegel, главком альянса американский генерал Тод Уолтерс предложил усилить военный контингент НАТО в Болгарии и Румынии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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