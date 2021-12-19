Землетрясение магнитудой 6,3 произошло недалеко от Фиджи
Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано недалеко от побережья Фиджи в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Известно, что эпицентр располагался на расстоянии 91 километра к юго-западу от города Ламбаса с населением около 28 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 40 километров. Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Ранее Лайф сообщал, что число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах достигло 108. Более 300 000 человек покинули свои дома и прибрежные курорты, в регионе наблюдаются проблемы со связью. Из-за урагана отсутствует электричество во многих областях. Специалисты спрогнозировали перемещение эпицентра тайфуна к акватории провинции Биньдинь.
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