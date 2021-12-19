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Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах достигло 108

Специалисты прогнозируют скорое перемещение эпицентра тайфуна к акватории провинции Биньдинь.

19 декабря, 12:22

Фото © Twitter / Speed_Actu

По меньшей мере 108 человек погибло на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи", сообщило в воскресенье агентство AFP со ссылкой на местные власти. Ранее говорилось о 75 жертвах.

Как уточнили в Национальном центре гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, к середине воскресенья эпицентр тайфуна "Раи" будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь. Из-за стихии сотни тысяч человек покинули свои дома и прибрежные курорты. В результате бедствия во многих районах вышли из строя коммуникации и электричество, были сорваны крыши, повреждены больницы и затоплены целые деревни.

Почти два десятка человек погибли в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна

Почти два десятка человек погибли в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна

Ранее Лайф сообщал, что число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна выросло до 75. Более 300 000 человек покинули свои дома и прибрежные курорты.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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