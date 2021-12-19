Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах достигло 108

По меньшей мере 108 человек погибло на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи", сообщило в воскресенье агентство AFP со ссылкой на местные власти. Ранее говорилось о 75 жертвах.

Как уточнили в Национальном центре гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, к середине воскресенья эпицентр тайфуна "Раи" будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь. Из-за стихии сотни тысяч человек покинули свои дома и прибрежные курорты. В результате бедствия во многих районах вышли из строя коммуникации и электричество, были сорваны крыши, повреждены больницы и затоплены целые деревни.