Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах достигло 108
Специалисты прогнозируют скорое перемещение эпицентра тайфуна к акватории провинции Биньдинь.
Фото © Twitter / Speed_Actu
По меньшей мере 108 человек погибло на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи", сообщило в воскресенье агентство AFP со ссылкой на местные власти. Ранее говорилось о 75 жертвах.
Как уточнили в Национальном центре гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, к середине воскресенья эпицентр тайфуна "Раи" будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь. Из-за стихии сотни тысяч человек покинули свои дома и прибрежные курорты. В результате бедствия во многих районах вышли из строя коммуникации и электричество, были сорваны крыши, повреждены больницы и затоплены целые деревни.
Ранее Лайф сообщал, что число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна выросло до 75. Более 300 000 человек покинули свои дома и прибрежные курорты.
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