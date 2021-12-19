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Американцы призвали США выполнить требования России по гарантиям безопасности

По их мнению, на Западе намерено раздувают тему "агрессивных действий" Москвы.

19 декабря, 19:10
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Авторы статьи в газете The Washington Post, попытавшиеся уличить Россию в попытках найти предлог для "вторжения" на Украину, подверглись критике читателей. По словам журналистов Робина Диксона и Пола Сонна, Россия специально предъявила высокие требования к США и НАТО по гарантиям безопасности, чтобы потом оправдать ввод войск в соседнюю страну.

Однако не все согласились с данной позицией. Так, по мнению пользователя с ником Palika, на Западе намерено раздувают тему "агрессивных действий" Москвы, хотя президент России Владимир Путин "никому не угрожает". Он назвал это фантазиями, в частности "истерику" по поводу выбора момента для вторжения, которая подкрепляется только размытыми снимками со спутника.

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Также некоторые читатели считают, что западные страны сами виноваты в растущей "агрессии" Москвы. Как написал SvenDog, Россия не провоцировала расширение НАТО на восток на начальном этапе. Он отметил, что расширение альянса в начале 1990-х годов фактически развязало холодную войну в этом регионе.

Есть и те, кто призывает пойти на уступки Москве. Так, по мнению USGovt, необходимо принять все требования России, однако в обмен государство должно разорвать отношения с Китаем. В то же время Andrew Clifford назвал это невозможным, ведь у Пекина тоже много проблем с США и НАТО, как и у РФ. По его мнению, Вашингтон, выстрелил себе в ногу, оттолкнув Москву.

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Ранее бывший агент ЦРУ призвал перестать видеть в России "империю зла". Он подчеркнул, что любой счёл бы угрозой размещение американского вооружения на территории бывших советских республик.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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