Земан назвал слабое звено Правительства Чехии

Президент Чехии Милош Земан утвердил представителя Пиратской партии 36-летнего Яна Липавского главой МИД в составе нового правительства страны лишь под личные гарантии премьер-министра Петра Фиалы, однако при этом он считает нового министра слабым звеном кабмина. Об этом сам глава государства рассказал в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News.

"Премьер Петр Фиала предложил мне свои личные гарантии, что господин Липавский будет действовать на посту главы МИД в соответствии с программой кабмина, конкретно — в плане стратегического партнёрства с Израилем, а также в сотрудничестве со странами Вышеградской четвёрки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия). Я думаю, что в один прекрасный день само правительство признает, что господин Липавский является очень слабым министром", — отметил Земан.

По словам лидера Чехии, нового главу МИД страны отрицательно характеризует то, что он не имеет полного высшего образования, а его дипломная работа на степень бакалавра была признана одной из худших в вузе.

"Мне неважно, если не имеет высшего образования, например, глава МВД. Но здесь речь идёт о главе МИД, который действует на внешнеполитическом поле и который нас позорит или повышает нам престиж. В последнее время у нас было немало хороших руководителей внешнеполитического ведомства, и именно в сравнении с ними господин Липавский кажется мне очень слабым министром", — подчеркнул чешский президент.