Земан назвал слабое звено Правительства Чехии
По его словам, политик не имеет полного высшего образования, а его дипломная работа признана одной из худших в вузе.
Милош Земан © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Президент Чехии Милош Земан утвердил представителя Пиратской партии 36-летнего Яна Липавского главой МИД в составе нового правительства страны лишь под личные гарантии премьер-министра Петра Фиалы, однако при этом он считает нового министра слабым звеном кабмина. Об этом сам глава государства рассказал в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News.
"Премьер Петр Фиала предложил мне свои личные гарантии, что господин Липавский будет действовать на посту главы МИД в соответствии с программой кабмина, конкретно — в плане стратегического партнёрства с Израилем, а также в сотрудничестве со странами Вышеградской четвёрки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия). Я думаю, что в один прекрасный день само правительство признает, что господин Липавский является очень слабым министром", — отметил Земан.
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По словам лидера Чехии, нового главу МИД страны отрицательно характеризует то, что он не имеет полного высшего образования, а его дипломная работа на степень бакалавра была признана одной из худших в вузе.
"Мне неважно, если не имеет высшего образования, например, глава МВД. Но здесь речь идёт о главе МИД, который действует на внешнеполитическом поле и который нас позорит или повышает нам престиж. В последнее время у нас было немало хороших руководителей внешнеполитического ведомства, и именно в сравнении с ними господин Липавский кажется мне очень слабым министром", — подчеркнул чешский президент.
Отвечая на вопрос о том, как Земан будет сотрудничать с новым главой МИД, глава государства заявил, что "никак". Он напомнил, что до окончания его второго президентского срока остался ещё год и он с удовольствием ждёт сотрудничества с новым премьером Петром Фиалой. Он располагает моим доверием, а я всегда настроен дружелюбно к тем людям, которым доверяю, сказал Земан.
Правительство Чехии подало в отставку после победы оппозиции на парламентских выборах. В конце ноября Земан назначил новым премьером страны лидера выигравшей октябрьские выборы в парламент либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу, а 17 декабря утвердил весь состав нового правительства, которое располагает в парламенте большинством в 108 мандатов из 200.
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