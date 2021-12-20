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Жильцы дома на севере Москвы обнаружили в своём подъезде СВУ

В настоящий момент специалисты уже обезвредили устройство, опасности нет.

19 декабря, 22:47

Автомобиль полиции © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Жильцы дома на севере Москвы вечером 19 декабря обнаружили в подъезде подозрительный предмет и вызвали на место специалистов.

По данным Лайфа, всё случилось в многоэтажке на Изумрудной улице. Найденный предмет оказался самодельным взрывным устройством (СВУ).

Подрывник из серпуховского монастыря заявил, что СВУ взорвалось раньше из-за ошибки в расчётах

Подрывник из серпуховского монастыря заявил, что СВУ взорвалось раньше из-за ошибки в расчётах

В настоящий момент специалисты уже обезвредили СВУ, опасности нет. Подробности происшествия устанавливаются. Вещество из СВУ отправлено на экспертизу.

Ранее Лайф сообщал, что житель Ставрополья взорвал гранату после семейного скандала. Мужчина получил множественные осколочные ранения, его увезли в больницу.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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