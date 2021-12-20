Жильцы дома на севере Москвы обнаружили в своём подъезде СВУ
В настоящий момент специалисты уже обезвредили устройство, опасности нет.
Автомобиль полиции © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Жильцы дома на севере Москвы вечером 19 декабря обнаружили в подъезде подозрительный предмет и вызвали на место специалистов.
По данным Лайфа, всё случилось в многоэтажке на Изумрудной улице. Найденный предмет оказался самодельным взрывным устройством (СВУ).
В настоящий момент специалисты уже обезвредили СВУ, опасности нет. Подробности происшествия устанавливаются. Вещество из СВУ отправлено на экспертизу.
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