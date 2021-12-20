Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию и попросивший у властей республики политического убежища, рассказал, что участвовал в убийствах нелегальных мигрантов.

В интервью белорусскому телевидению Чечко обвинил польских силовиков в систематических расправах над мигрантами, а также убийстве двух волонтёров. Военнослужащий считает, что произошедшее должен расследовать Красный Крест.

"Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял", — заявил Чечко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Отвечая на вопрос журналистки, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая.

"Это невозможно описать. Это как в "Гарри Поттере" были хоркруксы (крестражи. — Прим. Лайфа), и, чтобы создать хоркрукс, нужно было отдать кусочек души. Это такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души. Лица этих людей помнятся всегда, только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку", — подчеркнул военный.

Ранее Чечко уже рассказывал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе. Военнослужащий также признался, что побег из армии совершил окольными путями. По словам Чечко, на это он решился, поскольку больше не мог молчать о том, что творится на территории Польши.