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"Такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу": Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко рассказал, как убивал мигрантов

Для того чтобы описать свои чувства, солдат вспомнил крестражи из "Гарри Поттера".

19 декабря, 22:02
<p>Эмиль Чечко. Скриншот © <a href="https://www.tvr.by/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Беларусь 1"</a></p>

Эмиль Чечко. Скриншот © "Беларусь 1"

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию и попросивший у властей республики политического убежища, рассказал, что участвовал в убийствах нелегальных мигрантов.

В интервью белорусскому телевидению Чечко обвинил польских силовиков в систематических расправах над мигрантами, а также убийстве двух волонтёров. Военнослужащий считает, что произошедшее должен расследовать Красный Крест.

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"Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял", — заявил Чечко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Отвечая на вопрос журналистки, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая.

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"Это невозможно описать. Это как в "Гарри Поттере" были хоркруксы (крестражи. — Прим. Лайфа), и, чтобы создать хоркрукс, нужно было отдать кусочек души. Это такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души. Лица этих людей помнятся всегда, только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку", — подчеркнул военный.

Ранее Чечко уже рассказывал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе. Военнослужащий также признался, что побег из армии совершил окольными путями. По словам Чечко, на это он решился, поскольку больше не мог молчать о том, что творится на территории Польши.

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Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело на Чечко. Военнослужащего обвиняют в дезертирстве за границу, ему грозит от одного года до десяти лет лишения свободы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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