CNN рассказал о плане Байдена предотвратить "вторжение" на Украину за четыре недели

Президент США Джо Байден дал указание своей администрации задействовать все возможные инструменты для предотвращения возможного "вторжения" России на Украину. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Утверждается, что для этого у Белого дома есть "четырёхнедельное окно". По словам чиновника, Байден опасается "повторения ошибок 2014 года, когда события в Крыму застали США врасплох". Тогда он занимал должность вице-президента, а США возглавлял Барак Обама, который, как отмечает CNN, отверг предложение Байдена вооружить Украину и ввести жёсткие санкции против России.

"Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в значительной степени направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных компаний путём ограничения их доступа к рынкам капитала и технологиям США", — заявил представитель Белого дома, добавив, что новые санкции "будут ошеломляющими, немедленными и приведут к значительным издержкам российской экономики и финансовой системы".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила дезинформационную кампанию Запада о "вторжении" России на Украину. Подобные заявления не привносят стабильности и безопасности в международные отношения и региональную повестку, указала дипломат.