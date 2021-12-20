Путин заявил о кардинальном снижении террористической угрозы в России

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. Глава государства в своей речи особо отметил серьёзное снижение террористической угрозы.

"Новые героические страницы истории отечественных спецслужб созидаются и сегодняшним поколением сотрудников. Уверен, вы всегда будете держать равнение на легендарных предшественников и своими успехами в наши дни достойно продолжите заложенные ими славные традиции надёжной защиты отечества", — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, нынешняя сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования.

"Прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи — жёсткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы", — отметил российский лидер.

Президент добавил, что за 11 прошедших лет спецслужбы предотвратили более 200 терактов. А количество совершённых преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Как уточнил Путин, подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки.

"Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем ещё много. Важно и дальше действовать наступательно и эффективно. При координирующей роли национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров", — заявил лидер РФ.

Среди других приоритетных задач, по словам Путина, — продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надёжной защиты государственных рубежей. Также Путин подчеркнул, что граждане ждут от сотрудников органов безопасности новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России, отметил глава государства.

"Необходимо жёстко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность. В комплексном обеспечении безопасности нашей страны возрастает роль внешней разведки. Прежде всего это касается оперативного и качественного анализа международной информации, выработки прогнозов развития обстановки в мире в целом и в отдельных регионах", — заметил президент.