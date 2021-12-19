Отказ генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от конференции с РФ о сферах влияния является продолжением антироссийского курса. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В беседе с RT сенатор отметил, что в альянсе не понимают, что речь идёт не только о безопасности для России, но и для Европы и всего мирового сообщества.

"Столтенберг вообще выступает как ястреб НАТО. Он в принципе торпедирует любые предложения и любые возможности снятия напряжённости между НАТО и Россией. Он постоянно обвиняет Россию. Он совершенно не способен объективно оценить действия НАТО", — подчеркнул Цеков.

По словам сенатора, Столтенберг, в частности, не способен оценить те лишения, которые испытывает народ Украины и которые были созданы "при самом непосредственном участии НАТО".

В свою очередь профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин отметил русофобскую позицию Столтенберга. По его мнению, генеральный секретарь альянса делает всё для того, чтобы отношения между НАТО и Россией были хуже. Домрин добавил, что Россия пока не получила комментариев от Вашингтона касательно своих предложений. Причём ожидать каких-то перемен с уходом Столтенберга и приходом кого-то ещё маловероятно, заключил профессор.