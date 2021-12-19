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В Москве задержали мужчину, жестоко убившего жену и тёщу

Ранее сообщалось, что причиной преступления мог стать семейный конфликт.

19 декабря, 20:19
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Фото © LIFE

В Москве задержали мужчину, жестоко убившего жену и тёщу. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Полицейские задержали мужчину, жестоко убившего жену и тёщу в квартире на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по столице.

"В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого 1969 года рождения установлены, он задержан", — говорится в сообщении.

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В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства для следственных действий. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина жестоко расправился с супругой и тёщей. Он до смерти забил женщин, после чего скрылся. Причиной преступления мог стать семейный конфликт.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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