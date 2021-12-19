В Москве задержали мужчину, жестоко убившего жену и тёщу. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Полицейские задержали мужчину, жестоко убившего жену и тёщу в квартире на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по столице.

"В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого 1969 года рождения установлены, он задержан", — говорится в сообщении.

В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства для следственных действий. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.