В Москве задержали мужчину, жестоко убившего жену и тёщу
Ранее сообщалось, что причиной преступления мог стать семейный конфликт.
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Полицейские задержали мужчину, жестоко убившего жену и тёщу в квартире на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по столице.
"В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого 1969 года рождения установлены, он задержан", — говорится в сообщении.
В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства для следственных действий. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина жестоко расправился с супругой и тёщей. Он до смерти забил женщин, после чего скрылся. Причиной преступления мог стать семейный конфликт.
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