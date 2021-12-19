Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения ситуации на границе с Россией

Делегация Конгресса США во главе с Джейсоном Кроу прибыла на Украину, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Соединённых Штатов в Незалежной.

"Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание на Украине и вокруг неё и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства", — указано в сообщении посольства в "Фейсбуке".

Там добавили, что Кроу с коллегами Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом "подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и её евроатлантической траектории".

Кроме того, американская делегация поддержала жёсткие меры в ответ на любое "военное вторжение РФ" на суверенную территорию Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила дезинформационную кампанию Запада о "вторжении" России на Украину. Подобные заявления не привносят стабильности и безопасности в международные отношения и региональную повестку, указала дипломат.