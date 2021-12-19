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Делегация Конгресса США посетила Украину для обсуждения ситуации на границе с Россией

Американские политики вновь заговорили о "российском агрессивном военном наращивании".

19 декабря, 19:31
<p>Делегация Конгресса США на Украине © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159449517136936" target="_blank" rel="noopener noreferrer">usdos.ukraine</a></p>

Делегация Конгресса США на Украине © Facebook / usdos.ukraine

Делегация Конгресса США во главе с Джейсоном Кроу прибыла на Украину, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Соединённых Штатов в Незалежной.

"Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание на Украине и вокруг неё и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства", — указано в сообщении посольства в "Фейсбуке".

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Там добавили, что Кроу с коллегами Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом "подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и её евроатлантической траектории".

Кроме того, американская делегация поддержала жёсткие меры в ответ на любое "военное вторжение РФ" на суверенную территорию Украины.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила дезинформационную кампанию Запада о "вторжении" России на Украину. Подобные заявления не привносят стабильности и безопасности в международные отношения и региональную повестку, указала дипломат.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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