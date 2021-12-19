Минск собрал пять томов доказательств жестокого отношения Польши к мигрантам
Уголовное дело в отношении Варшавы возбуждено по трём статьям: преступление против безопасности человечества, пропаганда войны и оставление в опасности.
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Генпрокуратура Белоруссии попросила правительство и парламент страны передать в международные структуры копии собранных доказательств в пяти томах по уголовному делу о жестоком отношении Польши к беженцам. Об этом заявил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылёв.
"Генпрокуратура РБ направила в Совет министров и палату представителей нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены", — сообщил он в интервью телеканалу ОНТ.
Брылёв отметил, что представители польских властей "неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев, применяли пытки и иные акты жестокости". По его словам, польские силовики реализовали "несоразмерные организационные и технические мероприятия: военизированные вооружённые патрули, оцепление, угрожающие полёты авиатехники, танки, задействовали другое тяжёлое вооружение".
Копии материалов дела планируется направить в различные структуры ЕС. Отмечается, что уголовное дело в отношении польских высших должностных лиц возбуждено по трём статьям: "Преступление против безопасности человечества", "Пропаганда войны" и "Оставление в опасности". Оно включает протоколы опросов пострадавших беженцев, свидетелей смертей мигрантов, белорусских медиков и пограничников, фотоматериалы, результаты различных судебных экспертиз.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии заявил, что Минск готов разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Как отметил Владимир Макей, республика рассматривает такой шаг как один из вариантов ответа на возможные действия альянса на территории Польши.
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