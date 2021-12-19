Минск собрал пять томов доказательств жестокого отношения Польши к мигрантам

Генпрокуратура Белоруссии попросила правительство и парламент страны передать в международные структуры копии собранных доказательств в пяти томах по уголовному делу о жестоком отношении Польши к беженцам. Об этом заявил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылёв.

"Генпрокуратура РБ направила в Совет министров и палату представителей нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены", — сообщил он в интервью телеканалу ОНТ.

Брылёв отметил, что представители польских властей "неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев, применяли пытки и иные акты жестокости". По его словам, польские силовики реализовали "несоразмерные организационные и технические мероприятия: военизированные вооружённые патрули, оцепление, угрожающие полёты авиатехники, танки, задействовали другое тяжёлое вооружение".

Копии материалов дела планируется направить в различные структуры ЕС. Отмечается, что уголовное дело в отношении польских высших должностных лиц возбуждено по трём статьям: "Преступление против безопасности человечества", "Пропаганда войны" и "Оставление в опасности". Оно включает протоколы опросов пострадавших беженцев, свидетелей смертей мигрантов, белорусских медиков и пограничников, фотоматериалы, результаты различных судебных экспертиз.