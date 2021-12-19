Экономист Кущ назвал провальной попытку Украины стать "второй Польшей"

Украинский экономист Алексей Кущ раскритиковал намерение Киева превратить страну во "вторую Польшу" и угодить Вашингтону. Своё мнение эксперт выразил в статье, опубликованной в издании "Главред".

"Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая", — отметил Кущ.

Экономист также выразил обеспокоенность риском возникновения глобальных геополитических конфликтов, в которых Украина будет задействована в качестве "прокси-страны". По его словам, "такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской "Ромео и Джульетте".