Суд приговорил экс-советника главы Минэкономразвития Пущина к 8,5 года колонии за взятку
Ещё двое фигурантов дела — бывший советник главы Рязани Александр Зайкин и экс-замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич — получили по восемь лет.
Павел Пущин © ТАСС / Владимир Гердо
Суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима экс-советника министра экономического развития РФ Павла Пущина. Он признан виновным в получении взятки, сообщается на сайте СК РФ.
Двое сообщников Пущина — бывший советник главы Рязани Александр Зайкин и экс-замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич — получили по восемь лет колонии. Также осуждённым запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок от пяти до десяти лет. Следствие и суд установили, что преступную схему разработал Зайкин.
"По его замыслу, лицо, исполняющее административно-хозяйственные функции в муниципальном предприятии "Детское питание", должно было систематически требовать от поставщиков взятки за заключение договоров поставок продукции и полное исполнение обязательств со стороны муниципального предприятия", — сообщает СК РФ.
Зайкин поручил Пущину найти исполнителя, который будет назначен руководителем предприятия. Советник предложил устроиться на эту должность своему знакомому Александру Дворецкому, кандидатуру которого согласовал Пашкевич, заведомо зная о планируемых преступлениях.
В апреле 2018 года Зайкин поручил Дворецкому заключить договор о поставках мясной продукции с конкретной организацией и потребовать от её директора взятку. Деньги на общую сумму 1,5 млн рублей были переданы в августе и сентябре того же года. При получении второй взятки Дворецкого задержали. Напомним, Пущин был арестован в феврале 2019 года.
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