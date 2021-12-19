Суд приговорил экс-советника главы Минэкономразвития Пущина к 8,5 года колонии за взятку

Суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима экс-советника министра экономического развития РФ Павла Пущина. Он признан виновным в получении взятки, сообщается на сайте СК РФ.

Двое сообщников Пущина — бывший советник главы Рязани Александр Зайкин и экс-замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич — получили по восемь лет колонии. Также осуждённым запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок от пяти до десяти лет. Следствие и суд установили, что преступную схему разработал Зайкин.

"По его замыслу, лицо, исполняющее административно-хозяйственные функции в муниципальном предприятии "Детское питание", должно было систематически требовать от поставщиков взятки за заключение договоров поставок продукции и полное исполнение обязательств со стороны муниципального предприятия", — сообщает СК РФ.

Зайкин поручил Пущину найти исполнителя, который будет назначен руководителем предприятия. Советник предложил устроиться на эту должность своему знакомому Александру Дворецкому, кандидатуру которого согласовал Пашкевич, заведомо зная о планируемых преступлениях.