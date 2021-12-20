"Роскосмос" опроверг сообщения о многомиллионных тратах на банкет в честь премии Гагарина

"Роскосмос" опроверг миллионные траты на банкет в связи с вручением премии Юрия Гагарина. Пресс-служба госкорпорации заявила, что подобные слухи порочат имя первого космонавта Земли и правительственной премии, названной в его честь.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что "Роскосмос" якобы потратил около шести миллионов рублей на организацию банкета в честь вручения премии имени Гагарина. Утверждалось, что на каждого из 150 гостей мероприятия было потрачено почти 40 тысяч рублей.

"В связи с публикацией в ряде телеграм-каналов информации, порочащей имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина и правительственной премии, носящей его имя, "Роскосмос" заявляет следующее: премия, о которой идёт речь, присуждается раз в пять лет начиная с 2011 года", — уточнили в телеграм-канале "Роскосмоса".

Там отметили, что непосредственно организация кейтерингового обслуживания обошлась в 495 122 рубля. Ещё 6450 рублей было направлено на обеспечение гостей и лауреатов питьевой водой в бутылках.

Остальные средства ушли на оплату поиска и подготовки помещения к проведению церемонии, монтаж и демонтаж сцены с экраном, звукового и светового оборудования, а также сценических конструкций и технического оборудования. Также деньги были выделены на генератор мощностью 120 кВт, доставку и установку мебели — 150 стульев и 10 кресел, разработку арт-программы, создание видеороликов о лауреатах премии, видеороликов для открытия и закрытия церемонии. Кроме того, в итоговую сумму вошли расходы на ведущих церемонии, музыкальных коллективов, диджея, хостес, режиссёрско-постановочной группы, технического персонала, двух фотографов и двух видеооператоров.

"Как бы ни хотелось анонимным авторам, которые, возможно, способны наесть на 6 миллионов, но лауреаты правительственной премии питаются намного скромнее… Очень жаль, что определённые лица желают дискредитировать работу российских научных коллективов, работающих на прорывных направлениях исследования и освоения космоса", — заключили в "Роскосмосе".