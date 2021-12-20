"Роскосмос" опроверг сообщения о многомиллионных тратах на банкет в честь премии Гагарина
В госкорпорации уточнили, что непосредственно организация кейтерингового обслуживания обошлась в 495 122 рубля. Ещё 6450 рублей было направлено на обеспечение гостей питьевой водой.
Госкорпорация "Роскосмос" © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
"Роскосмос" опроверг миллионные траты на банкет в связи с вручением премии Юрия Гагарина. Пресс-служба госкорпорации заявила, что подобные слухи порочат имя первого космонавта Земли и правительственной премии, названной в его честь.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что "Роскосмос" якобы потратил около шести миллионов рублей на организацию банкета в честь вручения премии имени Гагарина. Утверждалось, что на каждого из 150 гостей мероприятия было потрачено почти 40 тысяч рублей.
"В связи с публикацией в ряде телеграм-каналов информации, порочащей имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина и правительственной премии, носящей его имя, "Роскосмос" заявляет следующее: премия, о которой идёт речь, присуждается раз в пять лет начиная с 2011 года", — уточнили в телеграм-канале "Роскосмоса".
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Там отметили, что непосредственно организация кейтерингового обслуживания обошлась в 495 122 рубля. Ещё 6450 рублей было направлено на обеспечение гостей и лауреатов питьевой водой в бутылках.
Остальные средства ушли на оплату поиска и подготовки помещения к проведению церемонии, монтаж и демонтаж сцены с экраном, звукового и светового оборудования, а также сценических конструкций и технического оборудования. Также деньги были выделены на генератор мощностью 120 кВт, доставку и установку мебели — 150 стульев и 10 кресел, разработку арт-программы, создание видеороликов о лауреатах премии, видеороликов для открытия и закрытия церемонии. Кроме того, в итоговую сумму вошли расходы на ведущих церемонии, музыкальных коллективов, диджея, хостес, режиссёрско-постановочной группы, технического персонала, двух фотографов и двух видеооператоров.
"Как бы ни хотелось анонимным авторам, которые, возможно, способны наесть на 6 миллионов, но лауреаты правительственной премии питаются намного скромнее… Очень жаль, что определённые лица желают дискредитировать работу российских научных коллективов, работающих на прорывных направлениях исследования и освоения космоса", — заключили в "Роскосмосе".
Ранее студент МФТИ пожаловался президенту России Владимиру Путину на высокую стоимость посещения космодрома Восточный. По словам молодого человека, речь идёт о примерно 100 тысячах рублей. Позже в "Роскосмосе" опровергли эту информацию, отметив, что стоимость оформления услуг для посещения объекта для взрослых россиян составляет менее десяти тысяч рублей, а для ребёнка — менее пяти тысяч.
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