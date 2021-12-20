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Путин назвал количество предотвращённых в России терактов в 2021 году

Российский лидер отметил, что важно и дальше действовать наступательно и эффективно.

19 декабря, 22:35

Президент России Владимир Путин © ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Путин назвал количество предотвращённых в России терактов в 2021 году. Видео © "Звезда"

С начала 2021 года в России было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своём поздравлении работников органов безопасности с профессиональным праздником.

"За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем ещё много", подчеркнул Путин в видеообращении, опубликованном телеканалом "Звезда".

Путин заявил о кардинальном снижении террористической угрозы в России

Путин заявил о кардинальном снижении террористической угрозы в России

Российский лидер отметил, что важно и дальше действовать наступательно и эффективно. Необходимо при координирующей роли Национального антитеррористического комитета (НАК) ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров, добавил президент.

Ранее Путин заявил, что в 90-е Россия столкнулась с терроризмом, который шёл извне. Тогда террористы с Ближнего Востока буквально "наводнили" Северный Кавказ, отметил глава государства.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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