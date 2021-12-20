Путин назвал количество предотвращённых в России терактов в 2021 году. Видео © "Звезда"

С начала 2021 года в России было предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своём поздравлении работников органов безопасности с профессиональным праздником.

"За 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем ещё много", — подчеркнул Путин в видеообращении, опубликованном телеканалом "Звезда".

Российский лидер отметил, что важно и дальше действовать наступательно и эффективно. Необходимо при координирующей роли Национального антитеррористического комитета (НАК) ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров, добавил президент.